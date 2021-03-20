Анастасия Стоцкая призналась, что не живёт с мужем уже два года

Их брак давно распался

Анастасия Стоцкая развелась с мужем. Причём, произошло это ещё два года назад. Всё это время певица не выносила сор из избы и не признавалась в том, что её браку пришёл конец.

По словам певицы, с ресторатором Сергеем Абгаряном она рассталась больше двух лет назад. Громкое признание Стоцкая решила сделать в эфире шоу "Всё к лучшему" на "Русском радио". Ведущая программы Юлия Барановская спросила её, как они с мужем и детьми пережили период самоизоляции. Тут всё и открылось: Стоцкая неожиданно сообщила, что они с супругом давно не живут вместе.

После расставания Стоцкая и Абгарян сохранили дружеские отношения. Бывший супруг достаточно часто видится с детьми - девятилетним Сашей и трёхлетней Верой.

Для Анастасии этот распавшийся брак был вторым. Первым избранником певицы стал в 2003 году актёр Театра Луны Алексей Сикирин. С ним она прожила пять лет.

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