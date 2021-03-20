Арестованы акции и имущество украинской компании "Мотор Сич"

Её деятельность признана опасной для государства

На Украине суд наложил арест на имущество и акции компании "Мотор Сич" - крупнейшего производителя авиационных двигателей. В СБУ сообщили, что речь идёт об обеспечении национальной безопасности.

Помимо коррупционной составляющей в деятельности компании углядели диверсии в пользу России. Это и послужило основной причиной для национализации предприятия. Оно продолжит работу с сохранением рабочих мест, но уже под управлением государства.

Решение вызвало шквал негодования в Китае, которому принадлежит как минимум половина акций "Мотор Сич". Инвесторы потребовали защитить их законные интересы и подали иск в арбитраж против украинских властей, оценив ущерб более чем в три миллиарда долларов, сообщает "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram