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Арестованы акции и имущество украинской компании "Мотор Сич"

15:12
  • суббота
  • 20 марта 2021

Её деятельность признана опасной для государства

На Украине суд наложил арест на имущество и акции компании "Мотор Сич" - крупнейшего производителя авиационных двигателей. В СБУ сообщили, что речь идёт об обеспечении национальной безопасности.
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Помимо коррупционной составляющей в деятельности компании углядели диверсии в пользу России. Это и послужило основной причиной для национализации предприятия. Оно продолжит работу с сохранением рабочих мест, но уже под управлением государства.

Решение вызвало шквал негодования в Китае, которому принадлежит как минимум половина акций "Мотор Сич". Инвесторы потребовали защитить их законные интересы и подали иск в арбитраж против украинских властей, оценив ущерб более чем в три миллиарда долларов, сообщает "ТВ Центр".

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