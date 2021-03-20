В Пушкинском музее открыли мемориальную доску Ирине Антоновой

20 марта ей исполнилось бы 99 лет

20 марта исполнилось бы 99 лет Ирине Антоновой - советскому и российскому учёному-искусствоведу, директору и президенту Государственного музея изобразительных искусств имени Пушкина.

В Пушкинском, где она проработала почти 70 лет, причём больше 50-ти в должности директора, в день её рождения открыли мемориальную доску. Кроме того, в кабинете Ирины Антоновой появится экспозиция, посвящённая всём, кто когда-либо руководил музеем, сообщает "ТВ Центр".

Ирина Антонова скончалась 30 ноября 2020 года. Причиной смерти стала коронавирусная инфекция.

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