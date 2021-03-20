В Японии началась массовая эвакуация из зоны землетрясения

Власти опасаются угрозы цунами
Почти семи тысячам человек рекомендовано эвакуироваться после землетрясения в Японии. Власти опасаются прихода цунами. В районе землетрясения организованы пять эвакуационных центров.
Мощные подземные толчки амплитудой более 7 были зарегистрированы в префектуре Мияги. Там более двухсот домов остались без электричества. Землетрясение ощущалось также в столице страны, сообщает телеканал NHK.
После подземных толчков было принято решение остановить движение скоростных поездов. Власти опасались сбоев в работе расположенных в районе землетрясения АЭС, но их не зафиксировано.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram