ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Японии началась массовая эвакуация из зоны землетрясения

14:23
  • суббота
  • 20 марта 2021

Власти опасаются угрозы цунами

Почти семи тысячам человек рекомендовано эвакуироваться после землетрясения в Японии. Власти опасаются прихода цунами. В районе землетрясения организованы пять эвакуационных центров.
В Японии объявлена угроза цунами после сильного землетрясения

Мощные подземные толчки амплитудой более 7 были зарегистрированы в префектуре Мияги. Там более двухсот домов остались без электричества. Землетрясение ощущалось также в столице страны, сообщает телеканал NHK.

После подземных толчков было принято решение остановить движение скоростных поездов. Власти опасались сбоев в работе расположенных в районе землетрясения АЭС, но их не зафиксировано.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Главное сегодня
Последствия землетрясения в Японии
Последствия землетрясения в Японии
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.