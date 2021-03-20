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Иностранцам запретили покупать землю в Крыму

14:21
  • суббота
  • 20 марта 2021

Ограничения касаются приграничных территорий

В нескольких регионах Крыма иностранцам запрещено владеть земельными участками. Соответствующий указ президента Владимира Путина вступил в силу.
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Запрет распространяется на приграничные территории. Такая норма прописана в Земельном кодексе. Ограничения накладываются на владение землёй в 19 муниципальных образованиях Крыма, среди которых - Евпатория, Керчь и Ялта.

Большинство иностранцев, владеющих сейчас земельными участками в Крыму – украинцы. Им необходимо передать право собственности россиянам - физическим или юридическим лицам. В противном случае, землю по решению суда могут принудительно продать.

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