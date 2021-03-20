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Олимпиада в Токио пройдёт без иностранных болельщиков

15:07
  • суббота
  • 20 марта 2021

Организаторы вернут деньги за билеты

Олимпиада - только по телевизору. Из-за пандемии организаторы Игр в Токио решили не допускать на соревнования болельщиков из-за рубежа.
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Тем, кто уже купил билеты, пообещали вернуть деньги. Это около миллиона человек, сообщает "ТВ Центр".

Но это может оказаться не единственным решением. Сейчас в Токио рассматривают возможность ограничить число сопровождающих - глав иностранных государств.

Олимпиада должна была пройти в японской столице ещё прошлым летом, но её пришлось перенести на год из-за пандемии коронавируса.

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