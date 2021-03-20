Украина затягивает процесс мирного урегулирования в Донбассе

Киев сознательно уходит от решения проблемы

Украина до сих пор не представила свои предложения по франко-германскому проекту "Ключевых кластеров по реализации минских соглашений". По факту это означает, что Киев игнорирует все договорённости по Донбассу, заключённые в разные периоды.

Об отказе украинской стороны предоставить свои предложения говорится в письме замглавы администрации президента России Дмитрия Козака, которое он направил своим коллегам по нормандскому формату. В этом же письме Козак просит изменить принцип организации заседаний, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в российской делегации.

Козак предлагает применять принцип ротации председательствующих сторон, что позволит выработать наиболее эффективные механизмы организации переговоров с наименьшими временными затратами.

Дмитрий Козак представляет Россию на переговорах делегаций нормандского формата. Он не раз заявлял об отсутствии прогресса после очных и заочных встреч участников диалога.

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