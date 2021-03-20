ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Байдена подняли на смех после отказа поговорить с Путиным

16:53
  • суббота
  • 20 марта 2021

Глава Белого дома уклоняется от общения с президентом России

Американский политик высмеял президента Джо Байдена за отказ поговорить с Владимиром Путиным. Конгрессмен-республиканец Мэтт Гетц усомнился, что глава Белого дома победит в диалоге двух лидеров.
"Странно, что не русские хакеры": в Москве прокомментировали падение Байдена на трапе

"Я не думаю, что Байден победит", - приводит слова конгрессмена Fox News. Он также оценил ответ Путина на оскорбительное заявление Байдена и назвал его эффектным.

Политик пошутил над отношениями между президентом и вице-президентом США. "В Вашингтоне все знают, что каждый раз, когда Камала Харрис пожимает руку Джо Байдену, она проверяет его пульс", - иронично подметил Гетц.

На этой неделе Джо Байден в интервью телеканалу ABC News позволил себе оскорбительные высказывания в адрес России и президента Владимира Путина. В заочной полемике с главой Белого дома Путин пожелал ему здоровья и предложил побеседовать в режиме онлайн. Байден уклонился от прямого ответа и заявил, что когда-нибудь сможет переговорить с российским коллегой. После оскорбительных заявлений Байдена в российское посольство в Вашингтоне простые американцы стали направлять  письма с извинениями за слова своего президента.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Джо Байден
Джо Байден
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.