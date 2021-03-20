Байдена подняли на смех после отказа поговорить с Путиным

Глава Белого дома уклоняется от общения с президентом России

Американский политик высмеял президента Джо Байдена за отказ поговорить с Владимиром Путиным. Конгрессмен-республиканец Мэтт Гетц усомнился, что глава Белого дома победит в диалоге двух лидеров.

"Я не думаю, что Байден победит", - приводит слова конгрессмена Fox News. Он также оценил ответ Путина на оскорбительное заявление Байдена и назвал его эффектным.

Политик пошутил над отношениями между президентом и вице-президентом США. "В Вашингтоне все знают, что каждый раз, когда Камала Харрис пожимает руку Джо Байдену, она проверяет его пульс", - иронично подметил Гетц.

На этой неделе Джо Байден в интервью телеканалу ABC News позволил себе оскорбительные высказывания в адрес России и президента Владимира Путина. В заочной полемике с главой Белого дома Путин пожелал ему здоровья и предложил побеседовать в режиме онлайн. Байден уклонился от прямого ответа и заявил, что когда-нибудь сможет переговорить с российским коллегой. После оскорбительных заявлений Байдена в российское посольство в Вашингтоне простые американцы стали направлять письма с извинениями за слова своего президента.

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