В Москве загорелся Измайловский кремль

Пожару присвоен повышенный ранг

В Москве загорелся деревянный Измайловский кремль. Как сообщили ТАСС в пресс-службе столичного управления МЧС, пожар начался на первом этаже. Ему присвоили повышенный ранг сложности.

Около часа понадобилось пожарным, чтобы справиться с огнём. Из соседних помещений были эвакуированы люди. Как выяснилось, горели личные вещи, мебель и отделка на площади 20 квадратных метров.

Кремль в Измайлове - культурно-развлекательный комплекс, построенный в 1998-2007 годах на территории усадьбы Измайлово. Он стилизован под русское народное зодчество XVI-XVII веков. В Кремле есть девять музеев и выставочных площадок.

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