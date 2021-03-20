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В Москве загорелся Измайловский кремль

16:06
  • суббота
  • 20 марта 2021

Пожару присвоен повышенный ранг

В Москве загорелся деревянный Измайловский кремль. Как сообщили ТАСС в пресс-службе столичного управления МЧС, пожар начался на первом этаже. Ему присвоили повышенный ранг сложности.
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Около часа понадобилось пожарным, чтобы справиться с огнём. Из соседних помещений были эвакуированы люди. Как выяснилось, горели личные вещи, мебель и отделка на площади 20 квадратных метров.

Кремль в Измайлове - культурно-развлекательный комплекс, построенный в 1998-2007 годах на территории усадьбы Измайлово. Он стилизован под русское народное зодчество XVI-XVII веков. В Кремле есть девять музеев и выставочных площадок.

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