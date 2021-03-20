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Бочкарёв: Строительная отрасль Москвы стимулирует экономику половины регионов России

16:42
  • суббота
  • 20 марта 2021

Это важно в период пандемии коронавируса

Московская градостроительная программа поддерживает экономику и создаёт рабочие места не только в Москве, но и по всей России. Это особенно важно в период распространения коронавируса, заявил заместитель мэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.

От отметил, что свою продукцию в столицу поставляют предприятия из почти половины российских регионов. Только на объекты строительства московского метро идут поставки от порядка 50 компаний со всей страны.

 

"Они производят стройматериалы, технологическое, сетевое и инженерное оборудование, системы контроля микроклимата, системы связи, учёта электроэнергии, пожарной безопасности и охраны, видеонаблюдения и ряд других продуктов", - указал Бочкарёв.

Москва, по его словам, формирует стабильный спрос на отечественное оборудование, материалы и специалистов на несколько лет вперёд. Город помогает сохранять трудовую занятость во многих регионах страны и стимулирует в них экономический рост.

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Заместитель мэра в Правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев
Заместитель мэра в Правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев
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