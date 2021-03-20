Болгария угрожает выслать российских дипломатов

В Софии расследуют дело о шпионаже

Власти Болгарии хотят выслать из страны российских дипломатов. Премьер-министр Бойко Борисов связал эти меры с громим делом о шпионаже, сообщает ТАСС.

"В очередной раз нам приходится объявлять российских дипломатов нежелательными персонами. Дружба есть дружба, мы её демонстрировали, в том числе в вопросе о газопроводе "Балканский поток", но шпионить за нашими возможностями в НАТО…", - сказал премьер.

19 марта в Болгарии были задержаны несколько сотрудников Министерства обороны и военной разведки, в том числе российская гражданка – супруга одного из подозреваемых в шпионаже в пользу России.

В свою очередь, посольство России в Болгарии потребовало прекратить до суда все спекуляции по этому делу и не политизировать его.

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