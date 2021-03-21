За сутки в России выявлено 9299 заражённых коронавирусом

В Москве их уже менее 2 тысяч

За сутки в России зафиксировано 9 299 случаев заражения коронавирусом, всего с февраля 2020 года выявлено 4 456 869 человек с COVID-19, умерло 95 030 больных, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. В Москве зарегистрировано 1 511 больных, всего в столице 1 011 463 инфицированных, скончались 16 128 пациентов.

Самое большое число больных в России с начала пандемии зафиксировано 24 декабря 2020 года – 29 935 человек, в тот же день максимум был зарегистрирован в Москве - 8 203 человека.

Употребление корейской квашеной капусты или кимчхи облегчает течение COVID-19, выяснили учёные. В капусте содержится множество полезных для пищеварения лактобактерий, а также антиоксидантов и веществ, которые укрепляют иммунитет и препятствуют развитию инфекции. Комбинация этих веществ облегчает течение коронавирусной инфекции и одновременно смягчает симптомы заболевания, такие как кашель, диарея и затрудненное дыхание.

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