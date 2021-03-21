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Московские врачи вылечили более 930 тысяч больных COVID-19

11:15
  • воскресенье
  • 21 марта 2021

Число заболевших идёт на убыль

За прошедшие сутки в Москве выздоровели ещё 1 371 человек, у которых был диагностирован коронавирус. Об этом сообщает Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве. Общее число людей, вылечившихся от COVID-19, достигло в столице 931 296.
В России зарегистрировано менее 10 тысяч новых случаев заражения коронавирусом

Весной в России возможен небольшой рост заболеваемости коронавирусом. Этого не исключили в Роспотребнадзоре. При этом в ведомстве напомнили, что в стране по-прежнему действует масочный режим – гражданам необходимо соблюдать защитные меры, а также наращивать темпы вакцинации. Это позволит к концу весны добиться существенного снижения заболеваемости по сравнению с показателями марта.

По данным на 21 марта, в России диагноз COVID-19 поставлен 4 456 869 пациентам, умерли с начала пандемии 95 030 человек. В Москве больных зарегистрировано 1 011 463, в мире более 122 миллионов человек заразились коронавирусом, умерло более 2,7 миллиона человек.

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