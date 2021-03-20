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В Москве таксист сбил чемпиона Европы по баскетболу после замечания

19:23
  • суббота
  • 20 марта 2021

Спортсмен доставлен в больницу

В центре Москвы в дорожном конфликте пострадал заслуженный мастер спорта по баскетболу, чемпион Европы 2007 года в составе сборной России Никита Шабалкин.
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Он сделал замечание таксисту, после чего водитель намеренно сбил его и скрылся с места происшествия.

По факту инцидента проверку проводит Следственный комитет, сообщила ТАСС старший помощник руководителя столичного управления СКР Юлия Иванова.

Известно, что спортсмена с травмами ног забрала скорая. Он госпитализирован в одну из городских больниц.

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