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Второй за сутки эсминец США с "Томагавками" зашёл в Чёрное море

19:35
  • суббота
  • 20 марта 2021

На его борту находятся до 50 крылатых ракет

Второй за сутки американский эсминец с ракетами "Томагавк" на борту зашёл в Чёрное море, следует из данных международной системы позиционирования судов (AIS). Судно Thomas Hudner способно нести до 56 таких ракет. Турецкие сайты публикуют фотографии прохождения фрегата через пролив Босфор.
Американский эсминец Porter вошел в Черное море

Военно-морское командование США сообщило, что корабль направляется в Чёрное море для проведения операций по обеспечению безопасности. Что это за операции – не говорится.

Thomas Hudner - уже второй боевой корабль ВМС США, который за последние 24 часа заходит в акваторию Чёрного моря. Вечером 19 марта туда вошёл ракетный крейсер Monterey, его боезапас может включать до 26 крылатых ракет.

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