Второй за сутки эсминец США с "Томагавками" зашёл в Чёрное море

На его борту находятся до 50 крылатых ракет

Второй за сутки американский эсминец с ракетами "Томагавк" на борту зашёл в Чёрное море, следует из данных международной системы позиционирования судов (AIS). Судно Thomas Hudner способно нести до 56 таких ракет. Турецкие сайты публикуют фотографии прохождения фрегата через пролив Босфор.

Военно-морское командование США сообщило, что корабль направляется в Чёрное море для проведения операций по обеспечению безопасности. Что это за операции – не говорится.

Thomas Hudner - уже второй боевой корабль ВМС США, который за последние 24 часа заходит в акваторию Чёрного моря. Вечером 19 марта туда вошёл ракетный крейсер Monterey, его боезапас может включать до 26 крылатых ракет.

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