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Иностранным студентам разрешили вернуться в Россию

12:45
  • воскресенье
  • 21 марта 2021

Заболеваемость коронавирусом снижается

Иностранные студенты из благополучных по эпидобстановке стран снова могут вернуться на учёбу в Россию, сообщили в Минобрнауки. Ведомство обнародовала список государств, в который вошли, в частности Азербайджан, Армения, Белоруссия и Япония.
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Тем временем в регионах продолжают открывать мобильные прививочные пункты. В торговых центрах Челябинска волонтёры прямо на месте, в очереди, проверяют сатурацию крови и температуру. Ведь несмотря на то, что работать приходится в полевых условиях, технологию важно соблюсти: сначала осмотр терапевта, только после этого - в процедурный кабинет.

Прививочные кабинеты открывают в военных гарнизонах. Первыми на вакцинацию записываются те служащие, которые войдут в состав парадных расчётов во время празднования 9 мая. Вслед за своими защитниками, обзавестись иммунитетом спешат и члены их семей, сообщает "ТВ Центр".

Российскую вакцину ждут и за рубежом. Так, премьер Баварии Маркус Зедер заявил, что регион мог бы организовать производство препарата, когда "Спутник V" получит одобрение к применению. За это выступает всё больше стран, тем более на фоне проблем с одной из европейских вакцин от компании AstraZeneca.

Тем временем страны продолжают усиливать ограничительные меры. Польша вводит третий за время пандемии локдаун. На три недели закрывают торговые центры, кинотеатры, бассейны. Словакия запрещает своим гражданам выезжать из страны. Нарушителям грозит штраф до тысячи евро.

Уставшие от запретов европейцы выходят на улицы. В Лондоне протестующие накануне оккупировали Гайд-парк. Чтобы разогнать толпу, полиции пришлось применить дымовые шашки. А вот в Нидерландах в ход пустили водомёты. Там к митингу присоединились военные медики.

Беспорядки который день не стихают и в Германии. В Берлине из-за этого пришлось закрыть центральные станции метро. Еще жарче в немецком Касселе. Несколько тысяч человек прошли маршем по центральным улицам города, требуя отмены ограничений.  Которые сами для себя, судя по отсутствию масок и дистанции, они уже давно отменили.

Анна Пешехонова, "ТВ Центр".

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