Работники ЖКХ отмечают профессиональный праздник

Их поздравил Сергей Собянин

Их главная забота - чистота, уют и порядок. В третье воскресенье марта в России традиционно отмечают День работника жилищно-коммунального хозяйства. Сотрудников отрасли поздравил мэр Москвы Сергей Собянин.

На своей странице в социальной сети он отметил: комплекс городского хозяйства отлично справляется с возложенными на него обязанностями в любых условиях.

Профессиональный праздник сотрудники ЖКХ встречают на посту: благоустраивают дворы и парки, обеспечивают стабильность работы систем энерго- и водоснабжения. В столице - с приходом весны начали промывку объектов улично-дорожной сети. Работы ведут на мостах и в подземных переходах, сообщает "ТВ Центр".

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