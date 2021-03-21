В Подмосковье прошёл чемпионат России по скоростному спуску на коньках

Это - опасный и увлекательный вид спорта

Спорт, полный опасности, драйва и ярких впечатлений. В Подмосковье состоялся финал чемпионата России по скоростному спуску на коньках. Крутые трамплины, ледяные волны и кочки, резкие развороты - всё это предстояло преодолеть атлетам. Самые быстрые и сильные теперь выступят на мировом первенстве.

Это экстремальный вид спорта и эффектное шоу - спортсмены летают на трамплинах, преодолевают волны и крутые повороты. При этом они стартуют на уровне восьмиэтажного дома с высоты 24 метров. Скоростную полосу препятствий проходят меньше, чем за минуту. На льду они разгоняются до автомобильных 80 километров в час, сообщает "ТВ Центр".

В парке "Патриот" - одна из самых длинных и сложных трасс в мире для спуска на коньках. На полукилометровой дистанции собраны все основные элементы скоростного спорта. Самый сложный - в самом начале - заезд на стену. Много сил тратится уже на первом этапе. После почти отвесной стены - поворот на 180 градусов. Нужно успеть затормозить, повернуть, а затем снова разогнаться. В женском финале ледовые баталии на больших скоростях были настолько напряженными, что спортсменки едва добрались до финиша.

На восстановление есть всего две недели. Шестеро призеров национального первенства будут представлять Россию на мировом чемпионате, который пройдёт на этой же трассе 3 апреля.

Наталья Тарасова, "ТВ Центр".

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