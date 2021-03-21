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По Европе прошла волна акций против антиковидных ограничений

10:21
  • воскресенье
  • 21 марта 2021

Полиция разгоняла митингующих

Массовые протесты против коронавирусных ограничений прокатились по всей Европе. Почти везде полиция жёстко пресекала действия митингующих. В Амстердаме силовики применили водомёты. Акция в столице Нидерландов была не санкционирована. Большинство протестующих пришли без масок и не соблюдали дистанцию.
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Ещё более масштабным протест оказался в германском Касселе. На шествие вышли порядка 20 тысяч человек. И вскоре начались стычки с полицией. Для усмирения демонстрантов стражи порядка применили дубинки, перцовый газ и водомёт, сообщает "ТВ Центр".

Массовыми задержаниями закончились митинги в Швеции. В столице Польши в столкновениях с манифестантами ранения получили двое полицейских. Выступили против локдауна и в Лондоне. За нарушение антиковидных правил полиция задержала более 30-ти участников акции.

А в Брюсселе состоялся так называемый пикник протеста. Люди, скандируя лозунги, прошли по улицам бельгийской столицы и мирно расположились в парках.

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