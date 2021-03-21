Националисты устроили беспорядки под окнами офиса Зеленского

В Киеве снова неспокойно

Массовые беспорядки и всего один задержанный. В центре Киева националисты устроили настоящий погром - жгли файеры, бросали взрывпакеты, били стекла; разрисовали краской офис президента. Власти, по сложившейся традиции, выходку стерпели молча.

Банковая снова в огне. Радикалы бросают файеры, петарды, дымовые шашки. Стены офиса президента разукрасили оскорбительными надписями в адрес главы государства и министра внутренних дел. Стекла выбили, двери подожгли. Но полиция почему-то предпочла держать автозаки аж в квартале от места вакханалии.

Это уже пятая по счету акция в поддержку националиста Сергея Стерненко. Сам виновник всего этого торжества ожидает апелляции в местах не столько отдаленных. 23 февраля районный суд Одессы признал его виновным в похищении человека и разбое и приговорил к семи годам лишения свободы с конфискацией половины имущества. Расследуется и ещё одно дело - об убийстве.

По факту вандализма и беспорядков в центре Киева задержали всего одного человека. Возле отделения полиции, куда его доставили, тоже начались столкновения. Силовикам уже пришлось применить слезоточивый газ.

Сейчас в Киеве - строгий карантин. Массовые собрания запрещены в принципе. И какими бы комментариями власть не пыталась выкрутиться из неудобной ситуации, пока что на фасаде президентской администрации красуется то самое обидное прозвище, от которого Зеленский всячески открещивался во время своей неуклюжей попытки подружиться с участниками карательной операции в Донбассе.

Лилия Акиньшина, "ТВ Центр".

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