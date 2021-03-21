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Байден счёл вице-президента Харрис умнее себя

12:55
  • воскресенье
  • 21 марта 2021

Она согласилась с этим утверждением

Российский посол в США Анатолий Антонов прибыл в Москву для консультаций. В МИДе намерены проанализировать отношения с Вашингтоном и проработать пути их выправления, сообщает "ТВ Центр".
Байдена подняли на смех после отказа поговорить с Путиным

В США, тем временем, обсуждают уже новые высказывания Джо Байдена. На этот раз американский лидер признал умственное превосходство своего вице-президента Камалы Харрис.

"Я хотел уступить слово моему вице-президенту, которая умнее, чем я", - сказал Байден во время встречи с сотрудниками Центра по контролю и профилактике заболеваний в штате Атланта. "К этому нечего и добавить, господин президент, - ответила Харрис.

Напомним, что ранее Байден нередко путал и должность Харрис, неоднократно говоря о ней, как о президенте США.

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