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Австралия не может справиться с нашествием мышей

13:23
  • воскресенье
  • 21 марта 2021

Грызуны поедают запасы продовольствия

В войну с хитрым и беспощадным противником вступили австралийские фермеры. Миллионы мышей атаковали штат Новый Южный Уэльс, там на смену многолетней засухе пришёл сезон дождей и наводнений. Рекордные урожаи зерновых исчезают на глазах от такого же рекордного нашествия грызунов, справиться с которыми пока не получается.
Сотни подопытных мышей сгорели в лаборатории ФМБА в Красногорске

Едва стемнеет, слабонервным на улицу выходить не рекомендуется. Земля оживает под ногами, пищащие полчища мышей бросаются врассыпную. Они везде - снуют внутри машин, забираются в хранилища и на склады, уничтожают целые мешки с урожаем зерна и сено, приготовленное на зиму. Из-за небывалых масштабов нашествия фермеры Нового Южного Уэльса уже назвали это мышиной чумой.

После многолетней засухи лето в регионе выдалось дождливым. Потому урожай зерна в этом году рекордный, но теперь в мешках не зерно, а мыши.  Маленькие грызуны приносят большие убытки не только сельскому хозяйству. Чтобы остановить их набеги, раскладывают приманки и в магазинах. Супермаркеты продают продукты в пластиковых контейнерах, сообщает "ТВ Центр".

Но самое страшное - это жилые дома. Мыши и там истребляют запасы, белье в шкафах, забираются в кровати. Досталось и пациентам больницы. Власти рекомендуют следить за тем, чтобы химикаты, которые используют для травли грызунов, не попали в водозабор. Пока же борьба не в пользу человека. Местные жители надеются, что проливные дожди, которые не прекращаются в регионе и уже привели к подтоплениям, решат мышиную проблему естественным путём.

Анастасия Мартынова, "ТВ Центр".

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