В России меняются правила продажи подержанных автомобилей

Сделку можно будет оформить через Госуслуги

С 1 мая оформить сделку купли-продажи подержанного автомобиля можно будет на портале Госуслуг. Об этом говорится в опубликованном приказе Минцифры.

Документы необходимо будет заверить электронной подписью, но перед этим на портал необходимо загрузить свидетельство о регистрации машины, полис ОСАГО и паспорт транспортного средства.

Оформленный договор купли-продажи нужно отправить в ГИБДД в цифровом формате. После этого автомобиль можно будет зарегистрировать на нового владельца.

Эта процедура касается только автомобилей с пробегом. Она значительно упрощает процесс оформления сделок по ним.

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