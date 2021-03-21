Россиянам подсказали, что делать при получении денег на карту от незнакомца

Главное - их не тратить

Банковские эксперты рассказали, что делать при получении денег на карту от незнакомого отправителя. В первую очередь, нужно позвонить в свой банк и предупредить его сотрудников об ошибочном переводе на свой счёт. Затем необходимо связаться с отправителем денег и попросить его написать заявление о возврате средств.

Такая тактика позволит избежать вовлечения в мошенническую схему, которую используют злоумышленники с целью обналичивания или отмывания средств.

Чтобы заставить потенциальную жертву вернуть деньги на условиях мошенников, они используют любые предлоги, даже угрожают уголовным преследованием и судом, рассказал в интервью РИА Новости замдиректора департамента информационной безопасности банка "Открытие" Анатолий Брагин.

В банке "Ак Барс" предупредили, что ни в коем случае нельзя тратить зачисленные по ошибке деньги, а в Центробанке посоветовали сообщить отправителю, что вы не против возврата перечисленных денег, но только в случае, если он сам обратится в свой банк с заявлением об ошибочном переводе.

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