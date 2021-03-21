Задержан губернатор Пензенской области Белозерцев

Он подозревается в получении взятки

Сотрудниками Следственного комитета России задержаны губернатор Пензенской области Иван Белозерцев и глава компании "БИОТЭК" Борис Шпигель. Они проходят по уголовному делу о взятке в особо крупном размере.

По данным следствия, с января по сентябрь 2020 года Белозерцев получил от Шпигеля, его супруги и директора ОАО "ФАРМАЦИЯ" Антона Колоскова сумму, превышающую 30 миллионов рублей.

Белозерцев получил деньги за предоставление группе компаний "БИОТЭК" преимуществ при заключении госконтрактов, связанных с фармацевтикой. В СКР сообщили, что подозреваемых – несколько человек и у всех уже проведены обыски по месту жительства и работы. Следствие намерено просить суд о заключении их под стражу.

Информагентства со ссылкой на свои источники в силовых структурах сообщают о шести задержанных по этому уголовному делу.

Ивану Белозерцеву 62 года. Он возглавляет Пензенскую область с 2015 года, избирался от партии "Единая Россия".

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