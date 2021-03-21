Губернатора Пензенской области подозревают в получении взяток на 30 миллионов

Его этапируют в Москву

Задержанного губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева подозревают в получении взяток на общую сумму более 30 миллионов рублей. Вместе с ним по уголовному делу проходят ещё несколько человек. Среди них – известный бизнесмен, политик и продюсер Борис Шпигель, бывший тесть и продюсер певца Николая Баскова. Сейчас он возглавляет группу фармацевтических компаний "Биотэк".

Обыски у задержанных начались ещё накануне, 20 марта и продолжились сегодня. Силовики пришли к ним домой и на рабочие места.

По данным следствия, Шпигель продвигал за взятки интересы своей компании в регионе, который возглавляет Иван Белозерцев. Как сообщила ТАСС официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко, подозреваемые проходят по статьям УК "Дача взятки" и "Получение взятки".

В ближайшее время задержанным будет предъявлено обвинение. Следствие будет просить суд об избрании им меры пресечения в виде заключения под стражу. Губернатор Белозерцев будет этапирован в Москву.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram