По делу губернатора Белозерцева проходит бывший продюсер Николая Баскова

Бориса Шпигеля подозревают в даче взятки

По делу о крупных взятках задержаны губернатор Пензенской области Иван Белозерцев и ещё несколько человек. Среди подозреваемых – Борис Шпигель, глава компании "Биотэк". Ему инкриминируют дачу взятки главе региона за продвижение интересов крупнейшей фармкомпании.

Борис Шпигель – известный бизнесмен и политик, ему 68 лет. Он родился на Украине, получил там первое высшее образование в педагогическом университете. Затем Шпигель учился в Академии внешней торговли и Российском новом университете. Имеет несколько научных званий. Был членом Совета Федерации. Входит в сотню Forbes, имеет недвижимость в Израиле.

В 2001-2008 годах на его дочери Светлане был женат Николай Басков. В этом браке в 2006 году родился единственный наследник певца – сын Бронислав. Какое-то время Шпигель был продюсером Баскова, но потом компаньоны поссорились и прекратили отношения.

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