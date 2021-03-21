"Единая Россия" приостановит членство задержанного губернатора Белозерцева

Об этом сообщили в руководстве партии

"Единая Россия" приостановит членство пензенского губернатора Ивана Белозерцева. Его задержали утром 21 марта по подозрению в получении крупной взятки от главы компании "Биотэк" Бориса Шпигеля.

О том, что в партии рассматривают этот вопрос, сообщил РИА Новости заместитель секретаря генерального совета "Единой России" Евгений Ревенко. Он напомнил о действующей в политической структуре процедуре: при предъявлении официального обвинения в совершении преступления автоматически приостанавливается членство в партии до решения суда.

Если вина губернатора будет доказана, то в конечном итоге его исключат из партии, указал Ревенко.

Ивана Белозерцева и ещё нескольких человек задержали утром 21 марта по уголовному делу о крупных взятках. По данным следствия, пензенский губернатор получил от руководителя компании "Биотэк" Бориса Шпигеля в общей сложности более 30 миллионов рублей за продвижение интересов компании в регионе.

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