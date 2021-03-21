Что изменится в России после объявления гаражной амнистии

Незаконные постройки можно будет оформить в собственность
Госдума во втором чтении приняла законопроект о так называемой гаражной амнистии. Россияне получат возможность в упрощённом порядке оформить права собственности на гаражи и земельные участки под ними.
Этот вопрос очень важный, ведь подобных построек без документов в стране насчитываются миллионы. И пока их владельцы по сути бесправны.
Как всё будет теперь - выяснил Павел Прокопенко (смотрите видео).Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
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