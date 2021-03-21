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Что изменится в России после объявления гаражной амнистии

15:09
  • воскресенье
  • 21 марта 2021

Незаконные постройки можно будет оформить в собственность

Госдума во втором чтении приняла законопроект о так называемой гаражной амнистии. Россияне получат возможность в упрощённом порядке оформить права собственности на гаражи и земельные участки под ними.

Этот вопрос очень важный, ведь подобных построек без документов в стране насчитываются миллионы. И пока их владельцы по сути бесправны.

Как всё будет теперь - выяснил Павел Прокопенко (смотрите видео).

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