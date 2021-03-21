Московский регион готовится к весеннему паводку

На днях ожидается вскрытие рек

Нынешняя чрезвычайно снежная зима грозит серьёзными последствиями. В областном управлении МЧС задумались о половодье, которое на этот раз обещает быть и более мощным, и более продолжительным, чем обычно.

По словам начальника управления гражданской обороны и защиты населения ГУ МЧС России по Московской области Александра Перегуды, в этом году на территории столичного региона вскрытие рек ожидается в конце марта - первой декаде апреля. Это связано с затяжными процессами, которые происходят на территории области, а также с низкими температурами.

"В зону подтопления могут попасть около 150 населенных пунктов в 30 муниципальных образованиях. На базе оперативного управления создан штаб по контролю за паводком", - сообщил Перегуда.

Кроме того, на территории Московской области подготовлены пункты временного размещения для жителей, которые могут оказаться в затапливаемых районах. Сотрудники Госинспекции по маломерным судам каждый день измеряют толщину льда на водоёмах.

Ожидается, что реки вскроются буквально на днях. Для быстрого реагирования на возможные ЧП создана группировка из 24 тысяч спасателей и шести с половиной тысяч единиц техники. В подмосковном главке МЧС говорят, что потенциально опасные объекты и скотомогильники в зону подтопления не попадают, сообщает "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram