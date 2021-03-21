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Путин и Шойгу улетели в тайгу на выходные

14:15
  • воскресенье
  • 21 марта 2021

Они гуляют по лесу и катаются на вездеходе

Президент Владимир Путин проводит эти выходные в Сибири. Компанию ему составил министр обороны Сергей Шойгу. Они вместе ездят на вездеходе по тайге и совершают пешие прогулки, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Глава военного ведомства показал президенту свою мастерскую, где он занимается обработкой сухих деревьев и делает из них различные поделки.

Телеканал "Россия-24" показал кадры, на которых Путин и Шойгу гуляют по лесу, пьют чай. Они одеты тёплые костюмы из рыжей кожи и меха.

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Владимир Путин и Сергей Шойгу во время отдыха в Сибири
Владимир Путин и Сергей Шойгу во время отдыха в Сибири
Владимир Путин во время отдыха в Сибири
Владимир Путин во время отдыха в Сибири
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