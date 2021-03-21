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Опубликовано видео задержания пензенского губернатора Белозерцева

14:24
  • воскресенье
  • 21 марта 2021

В его кабинете провели обыск

Следственный комитет опубликовал видеокадры задержания губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева. Съёмка ведётся в рабочем кабинете главы региона.
Задержан губернатор Пензенской области Белозерцев

Следователи осматривают шкафы с книгами и документами, затем просят Белозерцева подписать необходимые в таких случаях документы. Губернатор одет не в строгую одежду, он выглядит несколько растерянным.

21 марта Следственный комитет сообщил о задержании губернатора Белозерцева, главы компании "Биотек" Бориса Шпигеля и ещё нескольких человек по делу о крупных взятках.

По данным следствия, с января по сентябрь 2020 года Белозерцев получил от Шпигеля, его супруги и директора ОАО "Фармация" Антона Колоскова сумму, превышающую 30 миллионов рублей.

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