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Порошенко обвинили в организации беспорядков у офиса Зеленского

16:26
  • воскресенье
  • 21 марта 2021

Националисты устроили беспорядки в центре Киева

Экс-президента Украины Петра Порошенко обвинили в организации акции националистов в центре Киева. Заявление на эту тему сделал советник руководителя офиса президента Михаил Подоляк. Саму акцию он назвал попыткой политического давления на власть.
Националисты устроили беспорядки под окнами офиса Зеленского

"На протяжении пяти дней было активное продвижение этой акции в пабликах, которые имеют отношение к политической партии "Европейская солидарность", - заявил Подоляк в эфире телеканала "Украина-24". Эту партию возглавляет Пётр Порошенко, её не раз обвиняли в организации митингов против действующей власти.

Накануне, 20 марта в центре Киева прошла многочисленная акция в поддержку бывшего главы одесской ячейки "Правого сектора" (запрещённая в России организация) Сергея Стерненко. Его осудили на семь лет колонии за похищение человека. Националисты жгли файеры, бросали взрывпакеты, повредили двери офиса президента и написали на табличке оскорбления в адрес Владимира Зеленского.

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