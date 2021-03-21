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Путин назвал возвращение Крыма в Россию результатом укрепления государства

16:37
  • воскресенье
  • 21 марта 2021

Президент дал оценку событиям 2014 года

Владимир Путин назвал присоединение Крыма результатом укрепления России. Президент считает главной вехой последних 20 лет восстановление России как единого государства.
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"Что касается возвращения Крыма и Севастополя, как я в своё время говорил, в родную гавань, то да, это, конечно, яркое событие. Историческое, без всякого преувеличения, событие. И это результат укрепления нашего государства изнутри", - сказал Путин в эфире телеканала "Россия-1".

Говоря о новейшей истории России, президент сказал, в конце 90-х годов страна подошла к очень опасной черте, но мы смогли удержать и восстановить её. Путин напомнил о восстановлении социальной сферы и доходов, повышении благополучия жизни граждан.

Крым вошёл в состав России в 2014 году после референдума, на котором подавляющее  большинство жителей полуострова (более 96%) проголосовали за присоединение. Украина не признаёт это решение и считает республику своей территорией. Из-за событий на юго-востоке Украины и возвращения Крыма западные страны ввели санкции против России.

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