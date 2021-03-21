Путин назвал возвращение Крыма в Россию результатом укрепления государства

Президент дал оценку событиям 2014 года

Владимир Путин назвал присоединение Крыма результатом укрепления России. Президент считает главной вехой последних 20 лет восстановление России как единого государства.

"Что касается возвращения Крыма и Севастополя, как я в своё время говорил, в родную гавань, то да, это, конечно, яркое событие. Историческое, без всякого преувеличения, событие. И это результат укрепления нашего государства изнутри", - сказал Путин в эфире телеканала "Россия-1".

Говоря о новейшей истории России, президент сказал, в конце 90-х годов страна подошла к очень опасной черте, но мы смогли удержать и восстановить её. Путин напомнил о восстановлении социальной сферы и доходов, повышении благополучия жизни граждан.

Крым вошёл в состав России в 2014 году после референдума, на котором подавляющее большинство жителей полуострова (более 96%) проголосовали за присоединение. Украина не признаёт это решение и считает республику своей территорией. Из-за событий на юго-востоке Украины и возвращения Крыма западные страны ввели санкции против России.

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