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Молодая жена Петросяна заинтриговала публику округлившимся животом

17:34
  • воскресенье
  • 21 марта 2021

Звёздная пара ждёт второго малыша?

Молодая жена Евгения Петросяна в последнее время позирует в свободных нарядах. Её подписчики в Instagram заметили это и поспешили сделать вывод о том, что Татьяна Брухунова ждёт ребёнка.
Брухунова показала подросшего наследника Петросяна

13 марта исполнился год её сыну Вагану, а тут комментаторы говорят о второй беременности. Сама Татьяна пока хранит молчание. Жене юмориста всего 32 года, по нынешним меркам она вполне ещё может стать матерью.

"У вас будет второй ребёночек?" - настойчиво спрашивают поклонники. "Поздравляю с малышом!"  - пишут некоторые.

Около двух лет назад Евгений Петросян ушёл от Елены Степаненко к своей молодой помощнице. Они долго скрывали свои отношения, но после появления на свет малыша Татьяна Брухунова часто публикует в соцсетях фото с Ваганом. Сына так назвали в честь отца юмориста.

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