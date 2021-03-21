1:0 в пользу Путина: немцы оценили реакцию президента на слова Байдена

Её назвали дипломатическим шедевром

Читатели немецкой газеты Welt восхищены ответом Владимира Путина на оскорбительные высказывания президента США. В самих Штатах простые американцы даже написали в российское посольство письма с извинениями после реплик Джо Байдена в отношении России.

Немцам, похоже, тоже стыдно за слова, сказанные за океаном, но они тонко подметили, что Владимир Путин ответил на них крайне сдержанно и, главное – дипломатично.

"Ответ Путина был дипломатическим шедевром! После словесных атак Байдена во время интервью пожелать ему здоровья - это просто супер!" – пишет пользователь Juergen L.

Честное предложение. Прежде чем грозить "ударами" и "возмездием", нужно говорить друг с другом. А может быть, Джо Байден всё-таки не такой уж "голубь мира", которого ждал мир? Остаётся надеяться, что Байден в следующие четыре года, пока Трамп вновь не станет президентом, не наделает слишком больших бед. Очень достойной была реакция Путина, предложившего провести дискуссию. Умный и дипломатичный, он не стал платить Байдену той же монетой. Один-ноль в пользу Путина. Он - один из самых дальновидных игроков на мировой политической арене.

На этой неделе президент США допустил резкие и оскорбительные высказывания в адрес России и её президента. В ответ Владимир Путин пожелал заокеанскому коллеге здоровья и предложил откровенно и публично поговорить. Байден дал расплывчатый ответ, сказав, что поговорит с Путиным когда-нибудь.

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