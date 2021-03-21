Годовалая девочка провела несколько дней рядом с мёртвой матерью в закрытой квартире

Её спасают врачи

В Москве госпитализирована годовалая девочка после того, как она провела несколько дней в квартире рядом с мёртвой матерью. Сейчас за её жизнь борются врачи московской клиники, сообщила ТАСС уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская.

Ребёнок находится в тяжёлом состоянии. Известно, что у девочки есть родные, с ними налаживается контакт.

"Московский комсомолец" пишет, что девочку от голодной смерти фактически спас домашний кот. Он несколько дней мяукал, на это обратили внимание приехавшие к женщине с ребёнком родственники.

Они вызвали слесаря для того, чтобы вскрыть дверь в квартиру. Там находилась мёртвая женщина, а рядом с ней девочка, у которой от голода уже не было сил плакать.

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