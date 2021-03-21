Синоптик рассказал, когда в Москву придёт настоящая весна

Температура повысится до плюс 10 градусов

Настоящее весеннее тепло придёт в Москву в середине следующей недели. 25 марта наступит метеорологическая весна для Центральной России, с этого дня среднесуточная температура перейдёт через ноль в сторону положительных отметок.

При этом в регионе будет дуть достаточно сильный западный ветер, а давление будет и составит 739 миллиметров ртутного столба. Об этом в интервью "Звезде" рассказал ведущий специалист центра погоды "Фобос"‎ Евгений Тишковец.

Вторая половина недели, по прогнозам синоптиков, будет солнечной. Температура повысится до плюс 8-10 градусов.

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