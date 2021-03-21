ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Скандал на "Евровидении": певца из Грузии могут не пустить на конкурс

19:24
  • воскресенье
  • 21 марта 2021

Музыкант оскорбил своих поклонников

Скандал на "Евровидении-2021" из-за хамских высказываний грузинского исполнителя Торнике Кипиани набирает обороты. Петиция с требованием отстранить музыканта от участия в конкурсе собирает всё больше подписей. Причём, не пускать Кипиани в Роттердам требуют не только жители Грузии, подписи под петицией ставят и россияне.
"Так себе конкурс": министр культуры Любимова раскритиковала "Евровидение"

Музыкальная общественность ждёт, когда организаторы конкурса обратят внимание на требование дисквалифицировать грузинского музыканта. В звёздной тусовке обратили внимание на то, что с белорусской группой "Галасы ЗМеста" на "Евровидении" разобрались быстро. Несмотря на то, что в тексе представленной на конкурс песни не было ни слова о политике, Белоруссии отказали в участии и потребовали поменять исполнителя или выбрать другую композицию.

На этой неделе участник "Евровидения-2021" от Грузии Торнике Кипиани   написал в соцсети, что он готов прибегнуть к насилию из-за споров о его талантах. Российский продюсер Виктор Дробыш в разговоре с "КП-Петербург" посоветовал обсуждать поступок грузинского исполнителя с врачами в дурдоме.

Конкурс "Евровидение-2021" должен пройти с 18 по 22 мая в голландском Роттердаме. В прошлом году он не состоялся из-за пандемии коронавируса. Россию будет представлять певица Манижа с песней "Русская женщина". В национальном отборе прошлого года в России победила группа Little Big с песней UNO.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Новости по теме
Торнике Кипиани
Торнике Кипиани
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.