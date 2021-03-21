Скандал на "Евровидении": певца из Грузии могут не пустить на конкурс

Музыкант оскорбил своих поклонников

Скандал на "Евровидении-2021" из-за хамских высказываний грузинского исполнителя Торнике Кипиани набирает обороты. Петиция с требованием отстранить музыканта от участия в конкурсе собирает всё больше подписей. Причём, не пускать Кипиани в Роттердам требуют не только жители Грузии, подписи под петицией ставят и россияне.

Музыкальная общественность ждёт, когда организаторы конкурса обратят внимание на требование дисквалифицировать грузинского музыканта. В звёздной тусовке обратили внимание на то, что с белорусской группой "Галасы ЗМеста" на "Евровидении" разобрались быстро. Несмотря на то, что в тексе представленной на конкурс песни не было ни слова о политике, Белоруссии отказали в участии и потребовали поменять исполнителя или выбрать другую композицию.

На этой неделе участник "Евровидения-2021" от Грузии Торнике Кипиани написал в соцсети, что он готов прибегнуть к насилию из-за споров о его талантах. Российский продюсер Виктор Дробыш в разговоре с "КП-Петербург" посоветовал обсуждать поступок грузинского исполнителя с врачами в дурдоме.

Конкурс "Евровидение-2021" должен пройти с 18 по 22 мая в голландском Роттердаме. В прошлом году он не состоялся из-за пандемии коронавируса. Россию будет представлять певица Манижа с песней "Русская женщина". В национальном отборе прошлого года в России победила группа Little Big с песней UNO.

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