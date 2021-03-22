В Минпромторге рассказали о стратегии в ответ на санкции США

На рынке существуют не только американские технологии

Министерство торговли Соединенных Штатов с 18 марта расширило экспортные ограничения против России, внеся ее в список стран, с которыми полностью запрещен экспорт и импорт оружия. Как отметил в беседе с РБК заместитель министра промышленности и торговли России Олег Бочаров, эти санкции будут лишь способствовать ускорению процесса импортозамещения в производстве.

"Деньги, которыми оплачивали импорт, будут оставаться внутри страны и пойдут на зарплаты сотрудников и развитие новых технологий и производств", - подчеркнул замглавы ведомства.

Он добавил, что Минпромторг оказывает поддержку отечественным разработчикам и производителям в электронной промышленности. По словам Бочарова, для этого используются, в частности, налоговые льготы и субсидии.

Как отметил замминистра, в санкционных списках США уже давно находятся многие лидеры российской радиоэлектронной промышленности, так что процесс импортозамещения в части компонентной базы можно назвать постоянным. Вместе с тем Бочаров добавил, что на рынке радиоэлектроники присутствуют далеко не только американские технологии.

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