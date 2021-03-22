Лавров назвал необходимым отказ от доллара

Это снизит санкционные риски

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил в интервью, которое было опубликовано на сайте ведомства, что Соединенные Штаты стремятся ограничить возможности технологического развития своих конкурентов - в частности, Российской Федерации и Китая.

"Поэтому нам нужно снижать санкционные риски путем укрепления своей технологической самостоятельности, путем перехода к расчетам в национальных валютах и в мировых валютах, альтернативных доллару", - подчеркнул глава МИД.

Он также добавил, что в сложившихся обстоятельствах имеет смысл отказаться и от использования международных платежных систем, контролируемых Западом.

Россия и Китай, отметил Лавров, не должны и не будут зависеть от "причуд" западных партнеров, именно поэтому они выстраивают собственную линию в экономическом и социальном развитии.

При этом министр подчеркнул, что на современной международной арене наказывать кого бы то ни было неправильно.

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