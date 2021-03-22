Лавров назвал необходимым отказ от доллара

Это снизит санкционные риски
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил в интервью, которое было опубликовано на сайте ведомства, что Соединенные Штаты стремятся ограничить возможности технологического развития своих конкурентов - в частности, Российской Федерации и Китая.
"Поэтому нам нужно снижать санкционные риски путем укрепления своей технологической самостоятельности, путем перехода к расчетам в национальных валютах и в мировых валютах, альтернативных доллару", - подчеркнул глава МИД.
Он также добавил, что в сложившихся обстоятельствах имеет смысл отказаться и от использования международных платежных систем, контролируемых Западом.
Россия и Китай, отметил Лавров, не должны и не будут зависеть от "причуд" западных партнеров, именно поэтому они выстраивают собственную линию в экономическом и социальном развитии.
При этом министр подчеркнул, что на современной международной арене наказывать кого бы то ни было неправильно.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram