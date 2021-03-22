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Лавина в Дагестане отрезала от внешнего мира тысячи человек

08:32
  • понедельник
  • 22 марта 2021

Заблокирован подъезд к девяти населенным пунктам

В Дагестане после схода снежной лавины заблокирован подъезд к 9 населенным пунктам. В отрезанных от цивилизации селах проживают около 4 тысяч человек. Сообщается, что жертв, пострадавших и разрушений нет. Утром на месте схода лавины начала работать коммунальная техника, а в МЧС напомнили, что предупреждение о лавинной опасности, которое распространили накануне, продолжает действовать и сегодня. Жителей просят воздержаться от дальних поездок и не ходить в горы.

В Хабаровском крае заметает восток региона. В Татарском проливе порывы достигают скорости в 15-20 метров в секунду. Из-за непогоды на дорогах - многочисленные ДТП. Сразу 10 машин получили повреждения в поселении Ванино, никто не пострадал. А в Советско-Гаванском районе этим утром в аварию попал лесовоз. Бревна раскатились по трассе, заблокировав проезд.

В Комсомольске-на-Амуре спасатели готовятся к паводку - с помощью авиации оценили ситуацию на реке. По береговой линии зафиксировано активное таяние льда, появились открытые участки воды. Также в ходе облета были обследованы водозащитные дамбы.

А во Владивостоке - крупная коммунальная авария. Без тепла остались жители примерно ста домов. Из поврежденных труб - кипяток разливается прямо на проезжей части, движение на месте ЧП перекрыто, передает "ТВ Центр".

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