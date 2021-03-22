В Сирии прошли масштабные учения под руководством российских инструкторов

Военные провели тренировку по освобождению деревни от террористов

Масштабные учения в Сирии. На границе между провинциями Алеппо и Хама элитные подразделения правительственной армии под руководством российских наставников провели тренировку по освобождению деревни от террористов.

Захватить деревню одним броском не получилось. Боевики хорошо окопались и встречают наступающий спецназ сирийской армии плотным огнем. Солдаты вынуждены отойти и запросить подкрепление.

Это учения. Российские инструкторы тренируют элитное подразделение сирийской армии. Объясняют, как действовать и какую тактику применять, если атака захлебнулась, а оборонительную линию террористов силами только пехоты не взломать. Первое - говорят советники - необходимо вызвать авиацию.

Сначала - разведка боем "вертушками". Когда позиции террористов обнаружены, в небо поднимают штурмовики.

Авиация уничтожает доты и окопы с огневыми точками. Одновременно на окраины стягивают пехоту и артиллерию.

Бронетехника во время движения обязательно выдерживает дистанцию. Это для того, чтобы в случае нападения колонна сохранила подвижность, могла маневрировать. А при необходимости и контратаковать.

И вот спецназ перегруппировывается для повторной атаки. Но уже не в "лобовую", а по всем правилам военной науки. После массированной артподготовки.

Когда сопротивления уже нет, спецназ начинает зачистку деревни.

"Подобные тренировки у нас почти каждый день. Сегодня итоговый ежемесячный сбор. И я думаю, все прекрасно видят, что мы готовы защищать свою землю", - сказал старший лейтенант батальона "Тигры" Ахмад Аль-Ахмади.

Эти учения в точности моделируют реальные бои, которые шли здесь, на окраинах Алеппо. Но теперь, благодаря российским инструкторам, сирийский спецназ умеет действовать организованно. Знает, как прорывать оборону террористов, а главное свести к минимуму потери, даже если придется иметь дело с крупным опорным пунктом боевиков.

Тимур Абдуллаев, Виктор Мальцев, "ТВ Центр", Сирия.

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