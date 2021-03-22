Появились подробности дела против пензенского губернатора

У чиновника обнаружено не менее полумиллиарда рублей наличными

Сегодня, как ожидается, суд в Москве изберёт меру пресечения губернатору Пензенской области Ивану Белозерцеву. Его подозревают в получении взятки в размере более 31 миллиона рублей в рамках исполнения госконтрактов для учреждений здравоохранения. Стало известно, что в ходе обысков у чиновника обнаружено не менее полумиллиарда рублей наличными.

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев открывает дверь своего кабинета для следователей и полицейских. Чиновник читает постановление о проведении обыска и выглядит несколько растерянным. Бумаги, тем не менее, подписывает. Это, возможно, последняя подпись, поставленная Белозерцевым за столом в кабинете губернатора. Следственный комитет в отношении главы региона и крупных российских бизнесменов возбудил уголовное дело по статьям "Дача и получение взятки".

"За незаконное вознаграждение губернатор обеспечивал группе компаний "Биотэк" конкурентные преимущества при заключении госконтрактов. Предметом этих контрактов были услуги по приёмке, хранению, отпуску и доставке лекарственных препаратов, закупаемых за счёт бюджетных средств для нужд учреждений здравоохранения Пензенской области", - заявила официальный представитель СКР Светлана Петренко.

Среди фигурантов уголовного дела - бизнесмен, бывший сенатор, продюсер и тесть певца Николая Баскова - Борис Шпигель. Возглавляет группу фармацевтических компаний "Биотэк". Супруга Шпигеля. А также директор компании "Фармация" Антон Колосков. В Следственном комитете сообщают, что все уже задержаны. Согласно материалам уголовного дела, эти люди повысили благосостояние губернатора примерно на 31 миллион рублей: 20 миллионов наличными, автомобиль Mercedes Benz V250d и часы Breguet за 5,5 миллиона рублей.

А взамен - в разгар пандемии стали одними из крупнейших поставщиков медикаментов в больницы региона. По сути - монополистами. Появилась информация, что также задержаны один из заместителей руководителя представительства Пензенской области в правительстве России и водитель оттуда же - их называют посредниками.

В Сети появились кадры, на которых, как утверждается, идут обыски на работе и дома у Белозерцева, во время которых нашли почти полмиллиарда рублей наличными. Ещё антиквариат, коллекция часов, в том числе золотых. Жители Пензы делятся видеокадрами, как губернатора увозят из города. Судя по всему, надолго.

Белозерцев в политике с 2000 года. Сначала депутат пензенской Гордумы. Потом её председатель. В 2015 года выиграл выборы губернатора. В 2020 году переизбран на этот пост. Как раз в то время, когда развивалась, согласно материалам уголовного дела, коррупционная схема с поставками лекарств.

Во время инвестиционного обращения, вскоре после переизбрания, Белозерцев особо отметил роль бизнеса в борьбе с пандемией.

"И сегодня я говорю особые слова благодарности нашему бизнесу, который откликнулся на нашу беду. Мы продолжим поддерживать наших инвесторов и предпринимателей", - заявил губернатор Пензенской области Иван Белозерцев.

Как сообщают пензенские СМИ, среди предвыборных обещаний Белозерцева была борьба с коррупцией и кумовством. А сейчас имеется информация, что вместе с губернатором фигурантами уголовного дела могут стать или уже стали его двое сыновей - крупные региональные бизнесмены, якобы благодаря отцу получавшие колоссальные преференции. В МВД Израиля сообщили, что готовы рассмотреть запрос из Москвы о работе российской фармацевтической компании Бориса Шпигеля в их стране, если такой поступит. Николай Басков комментировать задержание бывшего тестя - дедушки его сына - не спешит. За дачу взятки задержанным грозит до 15 лет заключения. Столько же губернатору - за получение денег. Ещё многомиллионные штрафы. Чиновника доставили в Москву. В понедельник суд должен будет избрать ему меру пресечения.

Дмитрий Гусев. "ТВ Центр".

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