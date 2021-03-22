С "Байконура" стартовала ракета "Союз" со спутниками

Она доставит на орбиту 38 аппаратов из 18 стран
С космодрома "Байконур" стартовала ракета "Союз-2.1а". Она доставит на орбиту 38 спутников из 18 стран.
Изначально полет был запланирован на минувшую субботу. Однако незадолго до старта его перенесли на резервную дату. После устранения проблем госкомиссия приняла решение о повторном запуске.
Российские и зарубежные спутники предназначены для зондирования Земли, предоставления услуг связи и уборки космического мусора, передает "ТВ Центр".
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ЕСТЬ КОНТАКТ ПОДЪЕМА ����— РОСКОСМОС (@roscosmos) March 22, 2021
С космодрома Байконур стартовала ракета-носитель "Союз-2.1а" с разгонным блоком "Фрегат" и 38 космическими аппаратами из 18 стран мира! Основная нагрузка — южнокорейский спутник #CAS500-1.
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