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С "Байконура" стартовала ракета "Союз" со спутниками

09:11
  • понедельник
  • 22 марта 2021

Она доставит на орбиту 38 аппаратов из 18 стран

С космодрома "Байконур" стартовала  ракета "Союз-2.1а". Она доставит на орбиту 38 спутников из 18 стран.

Изначально полет был запланирован на минувшую субботу. Однако незадолго до старта его перенесли на резервную дату. После устранения проблем госкомиссия  приняла решение о повторном запуске.

Российские и зарубежные спутники предназначены для зондирования Земли, предоставления услуг связи и уборки космического мусора, передает "ТВ Центр".

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