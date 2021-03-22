Синоптик рассказал о погоде в Москве в понедельник

Москвичей ждут снегопады и пониженное давление

В понедельник, 22 марта, москвичей ожидает облачная и снежная погода, атмосферное давление опустится ниже нормальных значений. Об этом рассказал синоптик Александр Синенков.

"Сегодня в Москве облачно с неустойчивыми прояснениями, местами возможен кратковременный снег. Температура воздуха в столице составит +1…+3, по области -2…+3", - предупредил он.

Синенков отметил, что ветер ожидается западный с переходом на северно-западный со скоростью 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление опустится ниже нормы - 738 миллиметров ртутного столба, передает РИА Новости.

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