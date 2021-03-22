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В Европе усиливают ограничения из-за проблем с вакцинацией

09:06
  • понедельник
  • 22 марта 2021

Люди выходят протестовать против действий властей

На Сахалине начались клинические испытания вакцины "Спутник лайт" - препарат однокомпонентный - требуется только одна инъекция. В исследованиях примут участие 150 добровольцев, около 30 уже сделали прививку.

А в Благовещенске в вакцинации принимают участие военные курсанты-иностранцы, которые проходят подготовку в Дальневосточном командном училище, среди них - слушатели из Африки, Азии, Ближнего Востока.

В Красноярском крае медиков поблагодарили за работу в период пандемии - с высоты в 2 тысячи метров. На вершине горы Западный Саян военные развернули баннер в поддержку врачей, которые все это время находятся на передовой борьбы с коронавирусом.

В европейских странах, где вакцинация пока буксует, пандемию пытаются сдержать жесткими ограничениями. С решениями властей отказываются соглашаться всё больше людей. В британском Бристоле карантин не остановил тех, кто решил выступить против законопроекта о расширении полномочий силовиков. Толпа поджигала полицейские автобусы, в одном из участков выбили окна. Подобные акции всегда сказываются на статистике заболеваемости.

За цифрами сейчас особенно пристально следят в популярных туристических странах. Черногория и Греция упростили правила  въезда для россиян. С 5 апреля Афины увеличивают квоту на въезд с 400 человек в неделю до 5 тысяч.

Подробности смотрите в репортаже Матвея Шестакова.

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