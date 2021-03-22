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Еврокомиссар заявил, что ЕС не нужен "Спутник V"

08:26
  • понедельник
  • 22 марта 2021

В Евросоюзе попробуют справиться с пандемией своими силами

Евросоюзу не понадобится разработанная в центре имени Гамалеи вакцина от коронавируса "Спутник V", так как объединению хватает четырех уже зарегистрированных там препаратов - Pfizer/BioNTech, Moderna, AstraZeneca и Johnson&Johnson. Об этом в эфире канала TF1 заявил еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон.

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"Поскольку мы - континент, где больше всего одобренных медицинским регулятором вакцин – четыре, нам будет абсолютно не нужен "Спутник V" и другие препараты", - сказал он.

Бретон добавил при этом, что в России присутствуют проблему с производством "Спутника V" - что именно он имеет в виду, еврокомиссар не уточнил. По словам чиновника, в страны Европы с марта по июнь будет доставлено от 300 до 350 миллионов доз вакцин от COVID-19. Коллективного иммунитета, считает Бретон, ЕС достигнет где-то к середине июля.

"Спутник V" - первая в мире зарегистрированная вакцина от коронавируса. Ее эффективность, как показала третья фаза клинических исследований, составляет 91,6%. В России массовая вакцинация продолжается с 18 января.

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