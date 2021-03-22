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Терапевт перечислил ошибки в лечении постковидного синдрома

08:53
  • понедельник
  • 22 марта 2021

Самолечение может сильно навредить

Около четверти пациентов, переболевших коронавирусной инфекцией, сталкиваются с постковидным синдромом, рассказал врач-терапевт высшей категории Алексей Водовозов. Он перечислил самые частые ошибки при лечении этого состояния.

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Водовозов отметил, что по мере снижения заболеваемости COVID-19 на первый план стала выходить именно помощь пациентам с постковидным синдромом, который проявляется как целый ряд симптомов, среди которых затрудненное дыхание, слабость и изменение вкусовых ощущений.

"О постковидном синдроме заговорили в середине прошлого года, но тогда было немного не до этого. Тогда надо было решать другие проблемы, а сейчас на первый план выходит эта вещь. Примерно 10-25% переболевших еще некоторое время сталкиваются с примерно двадцатью симптомами постковидного синдрома", - обратил внимание терапевт.

По его словам, постковидный синдром не является таким опасным, как сам коронавирус, но при неправильном лечении ситуация может усугубиться. К примеру, многие советуют разрабатывать легкие и надувать воздушные шарики, однако делать это категорически нельзя. Для грамотного лечения лучше обратиться за помощью к врачу или искать советы в проверенных источниках, передает Радио Sputnik.

"Самостоятельно человек может справиться только с неярко выраженным синдромом. Если есть такая возможность, то можно скачать рекомендации европейского бюро Всемирной организации здравоохранения. Они сделаны для людей, перенесших ковид. Они есть и на русском языке, и там указано, как возвращаться к обычной жизни", - рекомендовал Водовозов.

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