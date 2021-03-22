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У ВОЗ появилась новая версия происхождения коронавируса

08:41
  • понедельник
  • 22 марта 2021

Дело может быть в торговле дикими животными

Причиной распространения коронавируса могла стать торговля дикими животными в Китае - к такому мнению пришли эксперты Всемирной организации здравоохранения, передает Bloomberg.
ВОЗ отказалась от одной из версий происхождения коронавируса

Как отмечается в публикации, этот вывод сделали представители специальной группы, расследующей генезис COVID-19. Ученые считают, что прямое попадание вируса к человеку от летучих мышей - маловероятно. В данном случае существовал промежуточный переносчик вируса - именно эту теорию сейчас наиболее активно рассматривают специалисты.

Как отметил микробиолог Доминик Дуайер, вирус мог быть занесен через проданное на рынке в городе Ухань зараженное животное. Он добавил, что этот рынок является именно местом распространения SARS-CoV-2, но не обязательно - местом его рождения.

Ранее ВОЗ выдвинула четыре официальные гипотезы попадания коронавируса к человеку: от животного, от замороженных продуктов, от промежуточного звена, из-за утечки в лаборатории. Последняя в итоге была отвергнута.

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